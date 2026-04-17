Суд в Хабаровске признал виновными семерых фигурантов дела о проституции

Железнодорожным районным судом г. Хабаровска постановлен обвинительный приговор в отношении семи фигурантов уголовного дела. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией), сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
«Приговором суда у осужденных конфискованы два автомобиля, которые они использовали в своей незаконной деятельности для перевозки девушек, а также сотовые телефоны и ноутбук, использованные для связи с клиентами», — говорится в сообщении.
С марта 2024 года по июль 2025 года 39-летний житель г. Хабаровска арендовал квартиру по ул. Владивостокской для организации притона в целях оказания интимных услуг. К незаконной деятельности мужчина привлек молодых девушек и парней, один из которых являлся его заместителем, остальные выполняли роли водителей и администраторов.
Подсудимые вину признали в полном объеме, раскаялись в содеянном, сделали добровольные пожертвования.
Суд назначил руководителю преступной группы наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, его заместителю — 300 тыс. рублей, водителям и администраторам — в размере 100 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение поддержано сотрудниками прокуратуры Железнодорожного района г. Хабаровска.
