УФАС выдало предупреждение мэрии Братска из-за нарушения в сфере газификации домов

IrkutskMedia, 17 апреля. Иркутское УФАС выдало предупреждение администрации Братска из-за установления ограничительных требований к предпринимателям при реализации программ по переводу частных домов с угольного и печного отопления на газовое. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и направлены на снижение загрязнения атмосферы.
Как сообщает пресс-служба ведомства, было установлено, что при отборе подрядчиков для получения субсидий были введены дополнительные критерии, включая обязательный опыт работы не менее 10 лет и значительный объём оборотных средств за последние 3 года.
По мнению УФАС, такие требования создают неравные условия для участников рынка, нарушая антимонопольное законодательство.
Ведомство потребовало от администрации устранить выявленные нарушения и пересмотреть установленные критерии отбора предпринимателей.
Напомним, в правобережном районе Братска начали работы по переводу жилья на газовое оборудование. До конца июля планируют перевести 100 домов частного сектора на новую систему теплоснабжения. На работы направлено свыше 42,1 млн рублей.