В городах Башкирии началось поэтапное отключение отопления

В Уфе и Стерлитамаке тепло перестанут подавать с 17 апреля, в Ишимбае и Сибае — с 20 апреля.
Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, которые утверждены постановлением Правительства РФ, конец периода устанавливается при среднесуточной температуре воздуха выше восьми градусов в течение пяти дней подряд. Постановления о завершении отопительного сезона издают муниципальные органы власти.
Теплоснабжающая организация приступит к поэтапному отключению подачи тепла в жилых домах по заявкам управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, в муниципальных предприятиях, объектах социальной сферы.
На предприятии предупредили, что перевод системы теплоснабжения с зимнего на летний режим может занять несколько дней.
В это время поэтапно отключается оборудование на ТЭЦ, котельных цехах, насосных станциях, тепловых пунктах и домах. Система отопления инерционна и любое воздействие на неё растянуто по времени. Это означает, что моментально внутренняя система теплоснабжения в доме не остынет, особенно в условиях высокой солнечной активности.
По завершении отопительного сезона начнется ремонт. Запланировано проведение гидравлических испытаний трубопроводов, текущий и капитальный ремонты теплосетей, котельного оборудования, систем автоматики и спецтехники.