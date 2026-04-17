В городах Башкирии началось поэтапное отключение отопления

В городах присутствия ООО «БашРТС» главами администраций принято решение о завершении отопительного сезона.

Источник: Башинформ

В Уфе и Стерлитамаке тепло перестанут подавать с 17 апреля, в Ишимбае и Сибае — с 20 апреля.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, которые утверждены постановлением Правительства РФ, конец периода устанавливается при среднесуточной температуре воздуха выше восьми градусов в течение пяти дней подряд. Постановления о завершении отопительного сезона издают муниципальные органы власти.

Теплоснабжающая организация приступит к поэтапному отключению подачи тепла в жилых домах по заявкам управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, в муниципальных предприятиях, объектах социальной сферы.

На предприятии предупредили, что перевод системы теплоснабжения с зимнего на летний режим может занять несколько дней.

В это время поэтапно отключается оборудование на ТЭЦ, котельных цехах, насосных станциях, тепловых пунктах и домах. Система отопления инерционна и любое воздействие на неё растянуто по времени. Это означает, что моментально внутренняя система теплоснабжения в доме не остынет, особенно в условиях высокой солнечной активности.

По завершении отопительного сезона начнется ремонт. Запланировано проведение гидравлических испытаний трубопроводов, текущий и капитальный ремонты теплосетей, котельного оборудования, систем автоматики и спецтехники.