Задержана экс-замглавы Дивногорска (видео)

В Красноярском крае бывший заместитель главы Дивногорска Наталья Фролова подозревается в получении взятки строительными материалами и домом. О возбуждении в отношении нее уголовного дела сообщили сегодня в СК и прокуратуре.
Установлено, что в период с 2022 по 2024 год местное «Управление капитального строительства и городского хозяйства» заключило с коммерческой компанией 14 муниципальных контрактов по благоустройству городских объектов и сносу жилых аварийных домов. По версии следствия, Фролова, являясь на тот момент замглавы города и членом приемочной комиссии, получила от подрядчика незаконное вознаграждение, за которое обеспечивала принятие выполненных работ и своевременный расчет за них.
«В какой-то момент гендиректор ООО “Мегаполис” решил, что можно заработать больше на махинациях, и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Находясь под следствием, он заключил с прокурором соглашение о сотрудничестве и рассказал, кому и за что платил. По его показаниям, заместитель главы Дивногорска помогала его компании принимать работы без проблем и своевременно рассчитываться по контрактам. А взамен получала стройматериалы и строительство собственного дома. В период с 2022 года по 2024 год чиновница приняла “подарки” на общую сумму около 1,9 млн рублей — не наличными, а в виде бетона, кирпича и возведения жилого дома на ее земельном участке», — рассказали в прокуратуре.
Наталье Фроловой вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере). В настоящее время она задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
