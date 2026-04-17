В Иркутске пройдет «Библионочь», посвященная единству народов России

В этом году она пройдет уже в 15-й раз и будет посвящена Году единства народов России. Учреждения представят специальную программу: экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, концерты и книжные выставки. Для детей с 18:00 до 20:00 пройдут «Библиосумерки».
В Гуманитарном центре — библиотеке имени семьи Полевых 17 и 18 апреля с 10:00 до 19:00 пройдет выставка-экспозиция «Страна сильна единством» из коллекций дарителей Леонида Полевого, Валентина Распутина, Юрия Ножикова, Леонида Ермолинского и других. Также будет работать книжно-иллюстративная выставка «Мы живем вокруг Байкала».
17 апреля в 10:30 воспитанники детского сада № 183 покажут постановку «В яранге горит огонь» о северных народах, а театральный кружок «Ключ» прочитает отрывки из бурятских сказок. В 12:00 гости смогут поучаствовать в игре-викторине «Народов много — страна одна» для учащихся 7−8 классов. В 14:00 пройдет творческий вечер художницы Светланы Тереховой «От всей души».
18 апреля в 12:00 состоится мастер-класс «Нитяная куколка» по изготовлению славянского оберега из ниток. В 15:00 — мастер-класс «Сила в единстве» по созданию книжной закладки.
В остальных муниципальных библиотеках посетители смогут выучить несколько слов на разных языках, узнать значение орнаментов в национальных костюмах народов Сибири. Для малышей организуют кукольные и театрализованные представления по мотивам сказок народов Прибайкалья. Подростки примут участие в интерактивной игре «Маршрут дружбы», волшебных приключениях «В яранге горит огонь» и интеллектуальном сражении «Хитрый лис».
Все, кто придет на «Библионочь», смогут принять участие в мастер-классах по фланкировке казачьей шашкой, росписи матрешек и оконных наличников, создании птички-оберега и куклы-мотанки.
Вход на все мероприятия свободный, сообщает пресс-служба городской администрации. Полная программа доступна по ссылке.
