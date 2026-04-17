Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 17 апреля

Адреса, где отключат свет в Ростове 17 апреля, сообщили энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 17 апреля заметят тысячи жителей сотен домов. Электричество не будут подавать в течение всего рабочего дня. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Нансена, 301−331;

— переулок Поморский;

— переулок Карельский;

— улица Зырянская;

— улица Цюрупы;

— улица Гурьевская;

— улица Абхазская;

— переулок Молдавский;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Украинская, 88−104;

— переулок Клязьминский, 72−94;

— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Ленина, 109/5, 113/4, 115;

— переулок Обуховский, 7−11/2;

— улица Турмалиновская, 67−71;

— проспект Буденновский, 3/3;

— улица Тургеневская, 18;

— садоводческое товарищество «Светоч»;

— садоводческое товарищество «Труженик».

С 9:00 до 18:00 свет отключат по следующим адресам:

— переулок Машиностроительный, 11, 2, 4;

— проспект Стачки, 251А, 253А, 312/1, 400, 252/2, 257, 254/1, 255/2, 304, 302, 306, 318, 243, 243А, 298, 257А, 248;

— улица Капитанская, 5;

— улица Малиновского, 13/2, 11 Г;

— улица Пескова, 17П, 17 Т, 17/4, 17Д, 17А, 17У, 17О, 17 Г;

— садоводческое товарищество «Ростовэнерго»;

— садоводческое товарищество «Садовод-Любитель»;

— садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта»;

— общество с ограниченной ответственностью «Астрагал».

