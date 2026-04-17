На региональной выставке в Магадане выставили 326 православных работ.

Региональная выставка «Светлое Христово Воскресение» в 22-й раз открыла свои двери для жителей и гостей Магадана. На площадке Центра народных художественных промыслов собраны работы мастеров со всей Магаданской области, добавило правительство Магаданской области. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
География участников охватывает Северо-Эвенский, Сусуманский и Тенькинский округа. Всего в экспозиции представлено 326 экспонатов, отражающих православную тематику. Основу выставки составили детские рисунки и прикладные изделия — из 277 авторов 205 являются несовершеннолетними. Посетители могут ознакомиться с вышитыми иконами, картинами и архитектурными репродукциями религиозных объектов.
Экспозиция продолжит работу до 24 апреля. График приема посетителей: с понедельника по субботу с 12:00 до 18:00.
Площадка организована в здании на Пролетарской, 11. Информация о мероприятии предоставлена администрацией Центра НХП.
