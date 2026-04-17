Что нельзя делать на Красную горку в 2026 году

Красная горка, Антипасха, Фомино воскресенье, восьмой день вечности — у первого воскресенья после Пасхи много народных названий. А век от века на Руси в этот день традиционно празднуют свадьбы. Что можно и чего нельзя делать в этот день, nn.aif.ru рассказал иерей Алексий Пестрецов.
Воскресенье после Пасхи нельзя называть Красной горкой.
Красная горка — это народное название. «Красная» в старину значило «красивая», «праздничная».
«В православной традиции праздник называется Антипасха, или Фомино воскресенье. Кого-то может смущать приставка “анти-”, но она и означает воскресенье, которое следует после Пасхи, — объясняет Алексий Пестрецов. — В этот день мы вспоминаем евангельскую историю, когда Христос Воскрес, явился апостолам, и они уверовали в его воскресение. При этом не было лишь апостола Фомы. Он сказал, что не поверит в воскрешение Христа, пока не увидит его своими глазами. Вскоре Христос снова является апостолам, и Фома смог убедиться, что Господь действительно воскрес».
Нельзя играть шумные свадьбы.
На Красную горку, или Антипасху, у наших предков традиционно было принято назначать свадьбы. «Это было связано с тем, что венчаться не благословлялось ни в Великий пост, ни в Светлую седмицу, — подтверждает Алексий Пестрецов. — А первое воскресенье после Пасхи давало старт сезону свадеб вплоть до Петровского поста, который начинается в понедельник через неделю после Троицы» (в 2026 году — 8 июня).
По словам Алексия Пестрецова, в народной традиции принято считать, что церковное венчание в первое воскресенье после Пасхи даёт особое благословение новой семье. Однако в церковном уставе никакого сакрального значения для будущего молодой семьи у этой даты нет.
Кроме того, в Фомино воскресенье не благословляется праздновать слишком шумные свадьбы с большим количеством спиртного.
Нельзя посещать кладбища.
Многие считают: первое воскресенье после Пасхи — отличное время, чтобы навестить могилы родных и близких.
«Первый день, когда после Пасхи по церковному уставу благословляется посещать усопших на кладбищах, — это Радоница (в 2026 году — 21 апреля), день особого церковного поминовения усопших, — уточняет Алексий Пестрецов. — Праздник всегда приходится на вторник второй недели после пасхального воскресенья. Понятно, что вторник — рабочий день, и людям удобнее посетить кладбища в выходной, но лучше тогда подождать воскресенья после Радоницы».
Нельзя работать.
По словам иерея Алексия Пестрецова, конкретного запрета на работу в первое воскресенье после Пасхи у церкви нет.
«Речь, скорее о том, что любой воскресный день нужно посвятить походу в храм и духовному развитию. К тому же, продолжается 40-дневный период празднования Пасхи, — добавляет священник. — Что касается запрета на работы в саду и огороде, то в народной традиции он связан с тем, что земля после зимы ещё не готова к посевам».
Нельзя верить в приметы, связанные с Красной горкой.
С первым воскресеньем после Пасхи было связано масса народных примет. Например, если девушка проведёт праздник в компании нового знакомого, то в ближайшее время она встретит будущего супруга. Сомнительный совет в наши дни…
«Есть ещё поверья, что та, кто в этот день первой выйдет на горку, найдёт суженого. Возникает вопрос: на какую конкретно горку? — недоумевает Алексий Пестрецов. — Или: “Нельзя в этот день сидеть дома — упустишь счастье”. Понятно, что приметы добрые, но к православной вере они никакого отношения не имеют».