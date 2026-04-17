Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Земля в выходные окажется в полосе сильных магнитных бурь

Интенсивность космической непогоды составит 6 баллов.

Источник: Клопс.ru

В выходные на Земле будут бушевать магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в пятницу, 17 апреля.

Пик космической непогоды придёт на первую половину дня субботы. После этого геомагнитный фон немного успокоится. Следующий более мощный всплеск солнечной энергии ожидается утром в воскресенье, 19 апреля. Эксперты предварительно оценивают бурю на 6 баллов из 10 возможных.

В предыдущие выходные геомагнитный фон на Земле также был повышен.