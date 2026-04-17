Губернатор Прикамья посетил обновлённый краеведческий музей в Осе

Осинский краеведческий музей — филиал Пермского краеведческого музея и объект культурного наследия региона. Здание музея — бывший Собор Успения Пресвятой Богородицы, построенный на средства прихожан в 1792—1824 годах. Это первое каменное строение в городе. В 2025 году здесь обновили фасад, внутреннюю архитектуру и входную группу.