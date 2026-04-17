Губернатор Прикамья посетил обновлённый краеведческий музей в Осе

В 2025 году здесь провели капитальный ремот.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочего выезда посетил обновлённый Осинский краеведческий музей, сообщили в правительстве Пермского края.

Осинский краеведческий музей — филиал Пермского краеведческого музея и объект культурного наследия региона. Здание музея — бывший Собор Успения Пресвятой Богородицы, построенный на средства прихожан в 1792—1824 годах. Это первое каменное строение в городе. В 2025 году здесь обновили фасад, внутреннюю архитектуру и входную группу.

После ремонта в музее открылась экспозиция «Оса — уездный город», где представлено более тысячи экспонатов. Среди них — уникальный посох пугачевского разведчика XVIII века и диорама природы, вторая по размеру среди малых городов России.

Глава региона отметил, что такие места важны для сохранения истории и развития туристического потенциала. Также губернатор ознакомился с работой новой поликлиники в округе и осмотрел благоустроенную набережную в Осе.