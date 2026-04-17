Проект из Иркутска «Тыловики.рф» стал лауреатом международной премии «СоцТех»

Награждение состоялось 14 апреля в рамках V Международного форума-выставки социальных технологий «СОЦИО».
Премия «СоцТех» ежегодно отмечает лучшие практики и решения в социальной сфере, направленные на повышение качества жизни, развитие человеческого потенциала и формирование будущего.
Проект «Тыловики.рф» получил награду в номинации, посвященной патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти — направлению, которое способствует формированию гражданской идентичности, популяризации истории России и вовлечению молодежи в изучение национальных традиций.
«Для нас большая честь получить столь высокую оценку. Проект создавался с федеральными амбициями, но в первую очередь для нашего родного Иркутска. Поэтому нам особенно приятно, что опыт нашего региона начинают замечать во всей стране», — отметил автор проекта «Тыловики.рф» Роман Буркало.
Получение статуса лауреата позволило команде представить свою работу на международной площадке форума «СОЦИО» и поделиться опытом с профессиональным сообществом, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.