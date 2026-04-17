Аэропорт Пулково приостановил полеты на фоне атаки БПЛА

В периметре воздушного пространства аэропорта Пулково утром в пятницу, 17 ноября, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, губернатор Александр Дрозденко сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Ленинградской областью.
Всего, по данным Министерства обороны РФ, за ночь на пятницу, 17 апреля, российские средства противовоздушной обороны сбили 62 украинских беспилотника над регионами России.
Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ленинградской области пострадали два человека. По словам Дрозденко, пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.