Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Пулково приостановил полеты на фоне атаки БПЛА

Ограничения в аэропорту Пулково необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Комсомольская правда

В периметре воздушного пространства аэропорта Пулково утром в пятницу, 17 ноября, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, губернатор Александр Дрозденко сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Ленинградской областью.

Всего, по данным Министерства обороны РФ, за ночь на пятницу, 17 апреля, российские средства противовоздушной обороны сбили 62 украинских беспилотника над регионами России.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ленинградской области пострадали два человека. По словам Дрозденко, пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше