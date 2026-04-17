В Кировском районе собрали более 200 мешков мусора с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе подвели итоги работы мобильной бригады за первый квартал 2026 года. С начала года рабочие очистили территории общей протяженностью 12 км, собрав более 47 кубометров мусора, это свыше 200 мешков.
Также вывезено 18 кубометров крупногабаритных отходов (примерно 5−6 КамАЗов) и более 135 кубометров автомобильных покрышек. От вандальных граффити очищено 19 кв. м поверхностей.
Зимой бригада занималась очисткой тротуаров и лестниц от снега и наледи, весной — подготовкой социальных прилавков к сезону торговли. Значительная часть задач формируется по обращениям жителей, что позволяет оперативно реагировать на проблемы, отметил глава районной администрации Евгений Бурмистров.