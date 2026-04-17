Евростат спрогнозировал сокращение населения Европы на 11% через 75 лет

По данным Евростата, с 2025 по 2100 год доля детей и молодежи (0−19 лет) в ЕС сократится с 20% до 17%, а доля трудоспособного населения (20−64 года) — с 58% до 50%. При этом доля возрастной группы 65−79 лет вырастет с 16% до 17%, а доля людей 80 лет и старше — с 6% до 16% (плюс 10 процентных пунктов).