Евростат спрогнозировал сокращение населения Европы на 11% через 75 лет

Европа движется к демографическому спаду — к 2100 году ее население сократится на 11,7%, или на 53 млн человек, следует из нового прогноза Евростата.
Пик по числу населения ожидается в 2029 году (453 млн человек), после чего начнется долгосрочное снижение до менее чем 400 млн человек к концу века.
По данным Евростата, с 2025 по 2100 год доля детей и молодежи (0−19 лет) в ЕС сократится с 20% до 17%, а доля трудоспособного населения (20−64 года) — с 58% до 50%. При этом доля возрастной группы 65−79 лет вырастет с 16% до 17%, а доля людей 80 лет и старше — с 6% до 16% (плюс 10 процентных пунктов).
Демографическая пирамида на 2025 год показывает общество с высокой продолжительностью жизни, низкой смертностью и низкой рождаемостью: население в основном состоит из людей старше 50 лет, а доля молодежи до 20 лет значительно меньше. К 2100 году ожидается дальнейший сдвиг в сторону старения и сокращения численности, отмечает Евростат.
Прогнозы Евростата основаны на ряде предположений о рождаемости, смертности и миграции — это сценарии «что если», а не окончательные предсказания. Результаты следует рассматривать лишь как один из возможных вариантов развития демографической ситуации, отметило агентство.
Причина таких демографических сдвигов заключается в падении рождаемости в Европе, пишет Politico: коэффициент упал до 1,3 ребенка на женщину и продолжает снижаться. Во Франции, где в 2025 году смертность впервые после Второй мировой превысила рождаемость, президент Эмманюэль Макрон призвал к «демографическому перевооружению» и предложил стимулировать рождаемость среди 29-летних, расширяя лечение бесплодия и поддержку семей, передает Politico.
Демографические изменения приведут к сокращению числа работающих при росте пенсионеров, что увеличит нагрузку на пенсионные системы и здравоохранение, отмечает издание. Миграция пока компенсирует убыль, но не полностью. При этом политика ужесточается: в Германии канцлер Фридрих Мерц предложил, чтобы около 80% сирийцев, живущих в стране, вернулись на родину в ближайшие три года, отметило Politico.
