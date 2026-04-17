Красноярские спасатели возобновят поиск пропавшей семьи Усольцевых

По заявке правоохранительных органов краевые спасатели возобновят поисковые мероприятия в районе Кутурчинского Белогорья. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», поиски продлятся три дня, с 17 по 19 апреля. В них будут задействованы 5 человек и 4 единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда. Напомним, что 27 сентября 2025 года семья Усольцевых — Ирина, ее муж Сергей и пятилетняя дочь Арина — выехали на автомобиле из Железногорска в поселок Кутурчин. Планировалось присоединиться там к группе туристов для похода на Кутурчинское Белогорье, но из-за неблагоприятного прогноза погоды поход был отменен. На следующий день, 28 сентября, супруги вместе с ребенком отправились пешком от окраины поселка Кутурчин до горы Буратинка, после чего двое суток не выходили на связь. Вечером 30 сентября сын Ирины подал заявление в правоохранительные органы о пропаже членов семьи.