Суд в Омске взыскал 695 тысяч за подмену автомобиля при продаже

Кировский районный суд Омска удовлетворил иск местной жительницы о признании договора купли-продажи автомобиля незаключенным и взыскании неосновательного обогащения. С ответчика постановлено взыскать 695 000 рублей в пользу истца.
Женщина нашла на интернет-площадке объявление о продаже автомобиля «Мазда 3» 2010 года выпуска с определенным идентификационным номером, не имеющим ограничений. При заключении сделки и передаче денег продавец предоставил иной автомобиль с другим VIN-кодом, в отношении которого действовал запрет на регистрационные действия, наложенный службой судебных приставов. Фактически переданное транспортное средство также находилось в залоге.
В судебном заседании представитель истца указал, что его доверительница стала жертвой обмана. При подписании договора не была проведена проверка идентификационного номера, а указанная в документе сумма 200 000 рублей не соответствовала реально уплаченной — 695 000 рублей. Представитель ответчика иск не признал и просил отказать в удовлетворении требований.
Суд установил, что истица намеревалась приобрести автомобиль с конкретным идентификационным номером, свободным от запретов. В действительности ей был передан другой автомобиль с иными характеристиками и ограничениями, что подтверждается ответами из регистрационных органов. Лицо, присутствовавшее на сделке и получившее денежные средства, не являлось собственником транспортного средства, указанного в объявлении, и ввело покупателя в заблуждение относительно предмета договора.
«Передача денежных средств в размере 695 000 рублей, а не 200 000 рублей, как указано в договоре, подтверждена выписками по банковским счетам и показаниями свидетеля», — отмечается в материалах дела.
Суд изучил документы, в том числе данные ГИБДД, сведения о владельцах транспортных средств, детализацию телефонных соединений, информацию с сайта объявлений, а также показания свидетелей. Договор купли-продажи признан незаключенным, с ответчика взыскана сумма неосновательного обогащения.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Омский областной суд.