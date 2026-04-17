Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам предлагают придумать клички двум самкам северного оленя в «Роевом ручье»

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» просит жителей придумать клички двум самкам северного оленя.

Парк флоры и фауны «Роев ручей» просит красноярцев придумать клички двум самкам северного оленя.

В пресс-службе парка сообщили, что две самки северного оленя появились в «Роевом ручье» в феврале. Они прошли карантин и сейчас осваивают вольер. Красноярцев просят предлагать клички в соцсетях парка.

«Пишите два имени — для каждой оленухи. Можно парные, можно разные, можно нежные. Главное, чтобы клички были “северные”, желательно ближе к Красноярскому краю и чтобы подходили северным красавицам. Приз: два билета в парк “Роев ручей” — для автора лучшей пары кличек. Придёте знакомиться лично», — пояснили в «Роевом ручье».

Итоги конкурса подведут через несколько дней.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.