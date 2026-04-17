Красноярцам предлагают придумать клички двум самкам северного оленя в «Роевом ручье»

Парк флоры и фауны «Роев ручей» просит красноярцев придумать клички двум самкам северного оленя.
В пресс-службе парка сообщили, что две самки северного оленя появились в «Роевом ручье» в феврале. Они прошли карантин и сейчас осваивают вольер. Красноярцев просят предлагать клички в соцсетях парка.
«Пишите два имени — для каждой оленухи. Можно парные, можно разные, можно нежные. Главное, чтобы клички были “северные”, желательно ближе к Красноярскому краю и чтобы подходили северным красавицам. Приз: два билета в парк “Роев ручей” — для автора лучшей пары кличек. Придёте знакомиться лично», — пояснили в «Роевом ручье».
Итоги конкурса подведут через несколько дней.
