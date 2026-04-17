Красноярцам объяснили, как правильно выйти из Великого поста

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После 48-дневного Великого поста важно постепенно возвращаться к привычному рациону, напомнили специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК. Резкий переход к жирной и белковой пище может вызвать нагрузку на сердце, сосуды и привести к метаболическому стрессу.

Источник: НИА Красноярск

По словам экспертов, организму требуется около недели для адаптации. В этот период рекомендуется есть небольшими порциями каждые 2−3 часа по 300−400 г, отдавая предпочтение легкой пище.

Полезными считаются злаки и бобовые, содержащие до 30% растительного белка, а также клетчатку и витамины. Среди рекомендованных круп — пшено, гречка, рис, перловка и киноа. В первые дни лучше употреблять блюда на пару, тушеные или отварные, дополняя рацион овощами, фруктами и жидкостью.

Специалисты предупреждают: переедание, особенно жирной пищи, яиц и выпечки, может спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ. Также не рекомендуется употреблять алкоголь и газированные напитки.