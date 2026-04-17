Замглавы ФНПР обвинила молодежь в нежелании стабильной занятости

8 апреля бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева назвала молодое поколение россиян «наглыми и невоспитанными дебилами». Она подчеркнула, что родители этих людей вырастили их в «комнатах с мягкими стенами», а также в обстановке политкорректности и терпимости, «которая пришла с Запада».