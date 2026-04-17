Замглавы ФНПР обвинила молодежь в нежелании стабильной занятости

Поколение Z должно было заместить выбывших сотрудников, но его представители не стремятся к стабильной занятости. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявила заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов России, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.
— Зумеры, которые должны заместить выбытие работников старших возрастов, вообще не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без оформления, — подчеркнула эксперт в беседе с ТАСС.
8 апреля бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева назвала молодое поколение россиян «наглыми и невоспитанными дебилами». Она подчеркнула, что родители этих людей вырастили их в «комнатах с мягкими стенами», а также в обстановке политкорректности и терпимости, «которая пришла с Запада».
6 февраля нейробиолог Джаред Хорват заявил, что представители поколения Z сталкиваются с когнитивным отставанием из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в образовательном процессе.