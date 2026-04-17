«Космическая медуза» в небе над Петербургом. Видео

Световые лучи появились в небе над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Видео опубликовали местные жители.
На кадрах виден многоквартирный жилой дом на фоне ночного неба. Между облаков движется белый световой луч с распростертыми в разные стороны концами.
«Фонтанка» пишет, что так называемой «космической медузой» стал световой след, который оставила ракета-носитель «Союз-2.1б». Запуск состоялся этой ночью с космодрома Плесецк с космическими аппаратами в интересах Минобороны. Старт, проведенный боевым расчетом космических войск, прошел в штатном режиме, после чего ракета была взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса.
Космодром Плесецк расположен на северо-западе России в Архангельской области, примерно больше, чем 300 км от границы Ленобласти и около 640 км от Петербурга.
