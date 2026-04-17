«Космическая медуза» в небе над Петербургом. Видео

«Фонтанка» пишет, что так называемой «космической медузой» стал световой след, который оставила ракета-носитель «Союз-2.1б». Запуск состоялся этой ночью с космодрома Плесецк с космическими аппаратами в интересах Минобороны. Старт, проведенный боевым расчетом космических войск, прошел в штатном режиме, после чего ракета была взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса.