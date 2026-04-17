В Свердловском и Ленинском округах Иркутска 17 апреля проведут отжиги сухой травы

Иркутск, НИА-Байкал — Отжиги сухой растительности для профилактики стихийных палов продолжаются в Иркутске.

Источник: НИА Байкал

Сегодня их организуют в Свердловском и Ленинском округах.

Работы выполнят на бульваре Рябикова, а также в районе СНТ «Иркут» за Олонской. Общая площадь составит более 10 га. Начало в 14:30.

Мероприятия проходят при участии сотрудников первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и мэрии.

Пал растительности выполняют при отсутствии сильного ветра и осадков. Для обеспечения безопасности используют спецтехнику и огнетушители.

Пресс-служба администрации города напоминает: ликвидировать траву таким способом может только профессиональная группа. Жителям совершать подобные действия запрещено — за них предусмотрена административная и уголовная ответственность.