В Свердловском и Ленинском округах Иркутска 17 апреля проведут отжиги сухой травы

Сегодня их организуют в Свердловском и Ленинском округах.
Работы выполнят на бульваре Рябикова, а также в районе СНТ «Иркут» за Олонской. Общая площадь составит более 10 га. Начало в 14:30.
Мероприятия проходят при участии сотрудников первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и мэрии.
Пал растительности выполняют при отсутствии сильного ветра и осадков. Для обеспечения безопасности используют спецтехнику и огнетушители.
Пресс-служба администрации города напоминает: ликвидировать траву таким способом может только профессиональная группа. Жителям совершать подобные действия запрещено — за них предусмотрена административная и уголовная ответственность.