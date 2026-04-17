Ученые раскрыли неочевидный признак одного из самых опасных видов рака

Состояние, известное как пищевод Барретта, оказалось обязательным этапом в развитии одного из самых опасных видов рака. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета.
Рак пищевода считается одним из самых смертельных. Во многом причина кроется в том, что его выявляют слишком поздно.
До этого уже было известно, что этот вид онкологии связан с пищеводом Барретта — изменением слизистой. Однако у многих пациентов подобный признак не обнаруживали, из-за чего возникали сомнения в его роли.
Поэтому специалисты провели исследование, для которого собрали данные более трех тысяч пациентов. Выяснилось, что все опухоли имели одинаковые молекулярные признаки.
Это говорит о том, что предраковая стадия присутствует всегда, но может исчезать по мере развития болезни.
Кроме того, ученые обнаружили биомаркеры — белки, которые помогают выявить скрытую стадию даже тогда, когда она не видна при обследованиях, передает Nature Medicine.
