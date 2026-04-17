Фестиваль «Правильного кино» пройдет в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 21 по 28 апреля в Красноярском крае состоится VI Международный фестиваль Правильного кино.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 21 по 28 апреля в Красноярском крае состоится VI Международный фестиваль Правильного кино.

Площадками показа станут учреждения культуры в разных городах и районах региона.

Проект реализуется с 2022 года при поддержке Музея Победы и направлен на продвижение авторского отечественного кино, а также культурных и семейных ценностей средствами кинематографа.

В программу фестиваля вошли художественные, документальные и анимационные фильмы — как полнометражные, так и короткометражные, а также специальные репортажи российского и зарубежного производства.

С расписанием показов в Красноярском крае можно ознакомиться на сайте «Енисей кино». Информацию о времени сеансов организаторы рекомендуют уточнять по месту проведения.

0+