Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Железногорец удостоен медали Президента Российской Федерации «За храбрость»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Александр Андреенков из Железногорска, участник специальной военной операции, удостоен медали Президента Российской Федерации «За храбрость».

Источник: НИА Красноярск

Награду ветерану боевых действий вручили глава города Дмитрий Чернятин и заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей Бурцев — официальный представитель Красноярской региональной общественной организации «Союз ветеранов Специальной Военной Операции».

До начала спецоперации Александр участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В ходе СВО он служил командиром стрелкового отделения и был ранен в одном из боев. Сейчас боец проходит реабилитацию и с оптимизмом смотрит в будущее. сообщает Совет депутатов Железногорска.