Железногорец удостоен медали Президента Российской Федерации «За храбрость»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Александр Андреенков из Железногорска, участник специальной военной операции, удостоен медали Президента Российской Федерации «За храбрость».
Награду ветерану боевых действий вручили глава города Дмитрий Чернятин и заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей Бурцев — официальный представитель Красноярской региональной общественной организации «Союз ветеранов Специальной Военной Операции».
До начала спецоперации Александр участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В ходе СВО он служил командиром стрелкового отделения и был ранен в одном из боев. Сейчас боец проходит реабилитацию и с оптимизмом смотрит в будущее. сообщает Совет депутатов Железногорска.