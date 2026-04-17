На карте Арктики может появиться мыс в честь капитана ледокола Юрия Кучиева

Заксобрание Красноярского края поддержало предложение назвать безымянный мыс на юго-западном побережье острова Большевик (архипелаг Северная Земля) именем «Кучиев». Документы направлены на экспертизу в Росреестр.
Юрий Сергеевич Кучиев — легендарный полярник, капитан атомных ледоколов «Ленин» и «Арктика», Герой Социалистического Труда, один из основоположников круглогодичной навигации по Северному морскому пути. В 1977 году под его командованием «Арктика» впервые в истории достигла Северного полюса.
«Это дань уважения людям, чьим трудом и мужеством осваивалась Арктика», — отметила председатель профильного комитета Галина Ампилогова. Инициативу Росатома также поддержали Таймырский краеведческий музе, краевые власти и общественность.
