В калининградском аэропорту задерживается 25 рейсов

Небо над Ленинградской областью закрыто.

Источник: Клопс.ru

В аэропорту Калининграда в пятницу, 17 апреля, задерживается на вылет и прибытие 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Храброво.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда», — прокомментировали ситуация с задержками в Росавиации, добавив, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Отправки ждут пассажиры ночных и дневных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. С задержкой приземлятся лайнеры из Перми, Москвы и Санкт-Петербурга.