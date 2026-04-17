В Дни памяти в Иркутске запустят специальные автобусные маршруты

№ 9 «Ц. Рынок (напротив строения № 11 по ул. Володарского) — с. Дубинина (Маратовское кладбище)»;
№ 136к «Ул. С. Перовской — Александровское кладбище»;
№ 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) — Ново-Ленинское кладбище»;
№ 10к «Авиазавод — Ново-Ленинское кладбище»;
По каждому из них 20 апреля будут курсировать два автобуса, 21 апреля — четыре.
Еще один дополнительный маршрут — № 14к «Школьная — Ново-Ленинское кладбище». В первый день по нему направят один автобус, во второй день — два.
Также 21 апреля перевозка пассажиров будет осуществляться по маршруту № 25к «Поселок Жилкино (Нефтебаза) — Ново-Ленинское кладбище». Для этого предоставят один автобус.
20 апреля транспорт будет курсировать с 9:00 до 19:00, в Родительский день, 21 апреля, — с 9:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации города.