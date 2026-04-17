Глава Бодайбо получил штраф в размере 10 тысяч рублей

Прокуратура Бодайбо выявила серьезные нарушения в действиях местной администрации во время недавней коммунальной аварии. Напомним, 30 января 2026 года из-за промерзания водовода встали четыре котельные, и город остался без тепла, горячей и холодной воды. Был введен режим ЧС регионального характера.
Однако проверка показала, что мэрия не справилась с обязанностями. Так, подвоз воды организован не был, работы по устранению аварии не контролировались, а учет пострадавших домов и жителей не велся.
В результате в отношении главы городского поселения возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение требований по защите населения от ЧС техногенного характера). Суд назначил штраф — 10 тысяч рублей.
