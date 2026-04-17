В Омской области часть многодетных семей автоматически получат пособия

Отделение Социального фонда России (СФР) по Омской области автоматически пересмотрит ранее вынесенные отказы на получение пособия для многодетных семей, которые в этом году обращались за продлением выплаты, но были отклонены из-за небольшого превышения доходов. Родители, попавшие под эти изменения, не нужно будет подавать повторное заявление — решение будет принято автоматически, а родители получат уведомление через «Госуслуги».