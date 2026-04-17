В Омской области часть многодетных семей автоматически получат пособия

Размер доходов имеет значение.

Источник: Om1 Омск

С мая этого года вступают в силу изменения в законодательстве, которые позволят многодетным семьям с небольшим превышением минимального лимита на доход (не более 10%) получать единое пособие.

Отделение Социального фонда России (СФР) по Омской области автоматически пересмотрит ранее вынесенные отказы на получение пособия для многодетных семей, которые в этом году обращались за продлением выплаты, но были отклонены из-за небольшого превышения доходов. Родители, попавшие под эти изменения, не нужно будет подавать повторное заявление — решение будет принято автоматически, а родители получат уведомление через «Госуслуги».

Единое пособие назначается, если доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Для Омской области этот показатель составляет 16 477 рублей в месяц на каждого члена семьи.

Кроме того, многодетным семьям, которые не проходили по условиям из-за небольшого превышения дохода, выплата будет установлена на следующий период, и она составит 50% от регионального прожиточного минимума на детей.