Губернатор Омской области объявил Радоницу выходным днем

ОМСК, 17 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение объявить Радоницу официальным оплачиваемым выходным днем, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
День поминовения усопших в 2026 году приходится на 21 апреля. В этот день православные верующие отмечают Радоницу, посещают кладбища и молитвенно вспоминают своих умерших родственников. Хоценко заявил, что принял решение сделать этот день выходным по просьбе жителей региона.
«Губернатор отметил, что получено много обращений от жителей Омской области по поводу введения дополнительного выходного на Радоницу. Поэтому принято решение добавить такой выходной день в этом году в региональный календарь», — сообщили в пресс-службе.
Губернатор добавил, что Омская епархия также поддерживает решение об установлении выходного в этот день.