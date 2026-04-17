Стало известно, как проходит строительство террасного парка в Почаинском овраге

Строительство террасного парка в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде проходит согласно установленному графику. О завершенных работах и планах на ближайшее время рассказали в городской администрации в ответ на запрос сайта pravda-nn.ru.
По информации генподрядчика ГП НО «ДиРОН», строительство террасного парка находится на этапе завершения работ по инженерной подготовке территории. Рабочие уже переустроили ливневой коллектор, сделали новую систему водоотведения, провели противооползневые мероприятия и укрепление склонов. Кроме того, на участке проложили пешеходный тоннель и фундамент пешеходного моста, частично благоустроили улицу Архитектора Харитонова.
Сейчас продолжаются работы по устройству коллектора за Лыковой дамбой и горловин камер ливневой канализации, а также по сборке металлоконструкций моста. С наступлением благоприятной погоды будут проводиться железобетонные и земляные работы, а также благоустройство и создание твердых покрытий.
В ближайшее время будет завершено укрепление склонов и их планировка. Строители приступят к работам по укладке внутри парковых инженерных сетей и благоустройству территории. Далее на участке начнут строить амфитеатр, лестничные сходы и смотровые площадки.
Работы идут согласно установленному графику, срок сдачи — до конца 2026 года.
Напомним, что благоустройство планировали завершить осенью 2025 года, однако подрядчики не уложились в сроки. На строительство террасного парка направили более 1,6 млрд рублей.
