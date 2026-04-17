Развязку на улице Юности в Хабаровске будут поэтапно перекрывать

Хабаровским автолюбителям в скором времени придётся объезжать стороной транспортную развязку, которая соединяет проспект 60-летия Октября с улицей Юности, чтобы не попасть в пробку. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с 20 апреля на путепроводе начнутся ремонтные работы, которые потребуют частично ограничить движение.
По информации пресс-службы администрации столицы региона, на развязке будут поочерёдно перекрываться по одной полосе с каждой стороны. В связи с этим проезд транспорта будет затруднён. В мэрии водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности выбирать маршруты, минуя путепровод.
Отметим, что реконструкция дорожной развязки «Улица Юности — проспект 60-летия Октября» проводится благодаря финансированию в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Специалистам подрядной организации предстоит выполнить большой объём работ. Так, на развязке поменяют асфальтовое покрытие, приведут в порядок деформационные швы, обновят барьерное ограждение, а также переустроят систему водоотведения и пешеходные тротуары. На это из федерального бюджета выделено больше 400 миллионов рублей.
Напомним, что в текущем году в рамках президентского нацпроекта будет отремонтирован участок проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой. На объекте уже трудятся сотрудники подрядной организации. В мэрии Хабаровска пообещали, что работы на объекте будут завершены к началу учебного года.
— Работы на объектах будут вестись в усиленном режиме: подрядчики готовы работать до 23:00, а укладка асфальта, не нарушающая режим тишины, будет производиться и в ночное время, — подчеркнули в администрации столицы региона.
Добавим, что в 2026 году на ремонт хабаровских дорог из федерального бюджета направлено около 1 миллиарда 125 миллионов рублей. Кроме того, субсидии на развитие транспортной инфраструктуры города будут предоставлены также из краевой казны. Помимо капитальных работ, в городе выполнят и текущий ямочный ремонт — работы стартовали во всех районах Хабаровска.