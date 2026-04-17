В Комсомольске долг монтажнику взыскали через арест квартиры работодателя

В Хабаровском крае судебные приставы добились выплаты задолженности по заработной плате жителю Комсомольска-на-Амуре, — сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Как установлено, мужчина работал у индивидуального предпринимателя монтажником строительных работ без официального трудового договора. Условия оплаты труда, отпусков и командировок стороны согласовали устно.
Со временем работодатель стал задерживать выплаты и перечислять зарплату не в полном объёме. Также не были оплачены отпускные и командировочные расходы. Попытки урегулировать вопрос мирно результата не дали, и работник обратился в суд.
Суд встал на сторону монтажника и обязал предпринимателя выплатить задолженность по зарплате, компенсацию за неиспользованный отпуск и проценты за задержку выплат. Общая сумма превысила 520 тысяч рублей.
Однако добровольно исполнять решение суда бизнесмен не спешил, после чего в дело вступили судебные приставы.
Были приняты меры принудительного характера: должнику запретили регистрационные действия с транспортом и ограничили выезд за пределы России. Также выяснилось, что предпринимателю принадлежат несколько квартир, и на одну из них наложили арест с предупреждением о возможной продаже имущества.
После этого долг был погашен в полном объёме, и монтажник получил причитающиеся ему деньги.