В Хабаровском крае открывают новый учебный кластер для будущих строителей

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский край продолжает участие в масштабном нацпроекте «Молодежь и дети», направленном на модернизацию среднего профессионального образования. В текущем году в регионе к шести действующим направлениям «Профессионалитета» добавится кластер строительной отрасли. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как было отмечено на заседании Коллегии Минпросвещения РФ, сегодня свыше 63% выпускников школ выбирают обучение в колледжах. В Хабаровском крае уже успешно готовят специалистов для авиа- и судостроения, железной дороги и сферы туризма. Руководитель краевого минобрнауки Алексей Мокрушин подчеркнул, что регион нацелен на технологическое лидерство и переход к тесному взаимодействию с работодателями.

Ближайшее знаковое событие проекта состоится 18 апреля. В рамках Единого дня открытых дверей в образовательных организациях края пройдут профессиональные пробы и мастер-классы от экспертов. Участники смогут оценить оснащение мастерских и узнать об условиях поступления. Информация подготовлена на основе данных пресс-службы правительства Хабаровского края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru