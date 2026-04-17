ВОЗ сообщила, что следит за ситуацией с оспой обезьян в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за ситуацией в Московской области, где выявлены случаи заражения оспой обезьян, и поддерживает связь с российскими органами здравоохранения. Об этом сообщил официальный представитель организации Тарик Жазаревич в интервью «РИА Новости».
По словам Жазаревича, два человека с подтвержденным диагнозом проходят лечение в больнице Домодедово. ВОЗ осуществляет мониторинг ситуации и взаимодействует с профильными структурами для отслеживания развития событий.
В организации также подчеркнули, что на данный момент специфических противовирусных препаратов против оспы обезьян не существует. Лечение носит в основном симптоматический характер и направлено на контроль состояния пациента, возможных осложнений. Терапия может включать дополнительные медицинские обследования, в том числе тестирование на ВИЧ, а для пациентов с подтвержденной инфекцией — антиретровирусную терапию при необходимости.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью ТАСС заявил, что выявленный в Подмосковье новый случай оспы обезьян может свидетельствовать о начале локального распространения вируса в стране. По его словам, вирус по-прежнему передается относительно сложно и требует тесного контакта между людьми.
Ранее в апреле в Подмосковье начали эпидемиологическое расследование после выявления нового случая оспы обезьян. До того, в регионе уже фиксировались случаи заболевания. Так, у одного пациента диагноз был подтвержден, другой находился под наблюдением без симптомов.
