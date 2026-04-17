Провальная американская высадка в заливе Свиней на Кубу началась 65 лет назад

Когда Фидель Кастро пришел к власти на Кубе и сверг коррумпированного диктатора Батисту, то быстро поссорился с Соединенными Штатами. Национализация американских компаний перевела ссору в конфликт, а после начала сближения с СССР в Вашингтоне решили свергнуть Кастро силовым путем, отправив в атаку кубинских эмигрантов с американской поддержкой. Эта атака вошла в историю как высадка в заливе Свиней, — и стала в США именем нарицательным, означающим полный провал и катастрофу. Десант был разгромлен, а Кастро лишь укрепил свою власть и превратил страну в оплот социализма.