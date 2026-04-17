Красноярские госавтоинспекторы помогли автоледи, застрявшей в кювете на трассе (видео)

Красноярские сотрудники ДПС помогли женщине-водителю, автомобиль которой занесло в кювет.
В пресс-службе ГУ МВД по краю сообщили, что во время патрулирования на федеральной трассе Р-257 «Енисей» капитан полиции Евгений Лекомцев и старший лейтенант Евгений Баканов заметили на обочине автомобиль, который занесло в кювет.
За рулём машины находилась женщина. Она не справилась с управлением и съехала с дороги. Самостоятельно выбраться из кювета автоледи не смогла, что создавало потенциальную опасность для дорожного движения.
«Сотрудники ДПС незамедлительно оказали женщине необходимую помощь и вернули автомобиль на проезжую часть. Убедившись в исправности машины, стражи порядка пожелали автоледи доброго пути», — рассказали в полиции.
