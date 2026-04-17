Диетолог рассказал нижегородцам, что протеиновые батончики скорее лакомство, чем полезный продукт

Протеиновые батончики, которые продаются в российских магазинах, — это скорее лакомство, чем полезный продукт. В них много простых сахаров в сочетании с протеинами, поэтому есть такие батончики стоит не чаще одного раза в день. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
Батончики, которые продаются как вариант спортивного питания, также отличаются высоким содержанием разного вида сахара, поэтому от них больше вреда, чем пользы.
При выборе продукта стоит внимательно читать информацию о составе: в батончике должен содержаться протеин, а в качестве сахарозаменителя — стевия. Кроме того, в продукте может быть эмульгатор лецитин. Полезным продуктом может считаться тот, в котором содержатся натуральные компоненты.