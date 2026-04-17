В Башкирии стартовала операция «Пчела»

В этом году по распоряжению правительства РБ операция «Пчела» продолжится до 10 июня. В рейдах участвуют специалисты министерства сельского хозяйства, госкомитета РБ по ветеринарии, управления Россельхознадзора по РБ и ГАИ.
«Согласно утверждённому “Порядку ввоза пчелиных семей/пакетов в Башкортостан для реализации и содержания” должен выдерживаться 30-дневный карантин на изолированных пасеках с проведением лабораторных исследований для недопущения распространения опасных заболеваний медоносных пчел, — напомнили в минсельхозе региона. — Многие годы в республику активно завозятся пчелы южных пород со стран Азии и ряда южных регионов России. Часто это делается бесконтрольно и без соблюдения ветеринарных требований».
Операция «Пчела» проводится в Башкирии третий год, и, по мнению специалистов, она уже доказала свою эффективность. Принимаемые меры должны значительно изменить ситуацию с бесконтрольным ввозом и болезнями пчел.
Вместе с тем эксперты подчеркивают, что башкирские пчеловоды способны увеличить производство местных пчелопакетов. Это ограничит нездоровую конкуренцию на рынке. Такой подход укрепит продовольственную безопасность республики и окажет существенную поддержку местным производителям.
«Сегодня в Башкирии проверяются точки продаж пчелопакетов, контролируются транспортные потоки на ключевых маршрутах, а также продолжается активная информационная работа с пчеловодами о правилах ввоза и содержания пчёл», — уточнили в министерстве сельского хозяйства РБ.
Справка.
По предварительным данным, на начало года во всех категориях хозяйств Башкирии содержались 233,3 тысячи пчелиных семей. В прошлом году в республике получили более 5,6 тысячи тонн товарного меда.