В Красноярском крае за год заменят почти сотню лифтов в многоквартирных домах

Кроме того, в краевом министерстве строительства рассказали, что в этом году еще в 77 домах заменят газовое оборудование. При ремонте поменяют трубы, запорную арматуру и шланги, которые идут к плитам. В ведомстве добавили, что каждую квартиру оснастят датчиком контроля загазованности. Если прибор зафиксирует утечку, он сам отключит подачу газа. Такие работы в этом году проведут в Красноярске и Зеленогорске.