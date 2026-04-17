В Красноярском крае за год заменят почти сотню лифтов в многоквартирных домах

В 2026 году в Красноярском крае по программе капитального ремонта собираются заменить 96 лифтов. Они установлены в 39 многоквартирных домах.
Известно, что новые кабины будут с долговечными светодиодными лампами, внутри поставят зеркала, металлические поручни. Передвижения будет контролировать современная система безопасности. Такие подъемники появятся в Красноярске, Норильске, Лесосибирске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске и Кодинске.
Кроме того, в краевом министерстве строительства рассказали, что в этом году еще в 77 домах заменят газовое оборудование. При ремонте поменяют трубы, запорную арматуру и шланги, которые идут к плитам. В ведомстве добавили, что каждую квартиру оснастят датчиком контроля загазованности. Если прибор зафиксирует утечку, он сам отключит подачу газа. Такие работы в этом году проведут в Красноярске и Зеленогорске.