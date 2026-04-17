В Перми с начала года пассажиры приобрели около 2,8 тысяч годовых проездных

С начала 2026 года в Перми продали почти 2,8 тысячи годовых проездных билетов. Как сообщили в городском департаменте транспорта, только в апреле жители приобрели более тысячи таких абонементов.
Для сравнения, за тот же период прошлого года было куплено около 2,3 тысячи годовых проездных, из них 826 — в апреле. Таким образом, интерес к этому тарифу заметно вырос.
В ведомстве отмечают, что годовой проездной позволяет существенно снизить расходы на поездки — в среднем экономия достигает около 55% по сравнению с оплатой разовых поездок. Кроме того, такой формат удобен тем, что не требует регулярного пополнения транспортной карты.
По итогам 2025 года пермяки приобрели около 5,2 тысячи годовых абонементов. В среднем одна поездка по ним обходилась примерно в 17,9 рубля, что значительно ниже стандартного тарифа.