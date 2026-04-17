Эспрессо и бла-бла-бла. 10+ открыток к праздникам 17 апреля

17 апреля во всём мире отмечается неофициальный, но очень значимый праздник — Международный день денег. Считается, что именно в этот день много столетий назад состоялась первая сделка купли-продажи, когда люди продали товар за деньги, а не в обмен на шкуры или другие ценности. В эпоху цифровых кошельков и криптовалют этот день призван не только отдать дань уважения «всеобщему эквиваленту», но и задуматься о его истинной роли в нашей жизни.