Кофе: виды и сорта, польза и вред, нормы потребления, кому противопоказан напиток — советы врача

Во всех уголках мира для миллионов людей утро начинается одинаково — с чашки кофе. Бодрящий напиток стали массово готовить в ХХ веке, и с каждым годом он становится все популярнее. А вместе с тем не утихает дискуссия по поводу его пользы и вреда. Какие виды и сорта кофе существуют, кому напиток рекомендуется, а кому он противопоказан, и сколько чашек кофе в день можно пить без последствий для организма — в материале «Газеты.Ru».
Виды и сорта кофе.
На Земле произрастает около 40 видов кофе, но культивируется всего четыре из них: арабика, робуста, либерика и эксцельса. Если следовать строгой научной терминологии, это именно виды кофе, а не сорта. Каждый из них имеет множество подвидов, которые и классифицируют как сорта.
* Арабика (Coffea arabica) — самый ценный и популярный вид, на который приходится более 60−75% мирового производства. Обладает мягким, интенсивным вкусом с легкой кислинкой. В зависимости от региона происхождения во вкусе могут проявляться ореховые, ягодные или даже цитрусовые нотки. Арабика содержит меньше кофеина, чем робуста, и более прихотлива к условиям выращивания, поэтому ее цена выше.
* Робуста (Coffea canephora) — второй по объемам мирового производства вид. Зерна имеют круглую форму. Содержит примерно в два раза больше кофеина, чем арабика, поэтому напиток получается более терпким, горьковатым, с густым, тяжелым ароматом. Робусту редко пьют в чистом виде, чаще используют в кофейных блендах для придания крепости и плотности.
* Либерика (Coffea liberica) — ценится за сильный пикантный цветочный аромат и яркий дымный вкус. В ней мало кофеина, а вкус не слишком насыщенный. Либерику практически не экспортируют, она используется в основном в странах произрастания (Африка, Индонезия, Шри-Ланка) для придания аромата кофейным смесям. Занимает менее 2% мирового рынка.
* Эксцельса (Coffea excelsa) — технически является членом семейства либерика. Имеет терпкий фруктовый вкус и используется в купажах для придания насыщенности. Также составляет небольшую долю мирового производства.
Что такое сорта кофе? Сортами называют кофейные деревья с определенными генетическими признаками, полученными путем селекции или скрещивания разных видов. Сорта обычно классифицируют по географическому расположению плантаций и способу обработки зерен.
* Внутри вида арабика есть тысячи сортов: «Типика», «Бурбон», «Катурра», «Гейша», «Марагоджип». У каждого из них свой уникальный вкусовой профиль. Сорта могут быть плантационными (например, «Бразилия Сантос», «Индонезия Сулавеси») и элитными («Ямайка Блю Маунтин», «Галапагос»).
* Внутри вида робуста сортов значительно меньше, и их редко выделяют на упаковке.
Какие бывают кофейные напитки.
Эспрессо — основа всей кофейной культуры. Это концентрированный напиток объемом 30−50 мл, приготовленный путем пропускания горячей воды под высоким давлением через спрессованный молотый кофе.
Американо — эспрессо, разбавленный горячей водой. В зависимости от количества воды может быть более или менее крепким.
Капучино — напиток, состоящий из равных частей эспрессо, горячего молока и молочной пены. Принято пить без сахара, чтобы ощутить баланс вкуса кофе и молока.
Латте — самый нежный и молочный напиток. Готовится из одной части эспрессо и трех частей взбитого молока, украшается высокой шапкой пены. Объем порции может достигать 300−400 мл.
Флэт Уайт — родом из Австралии и Новой Зеландии. Отличается от латте более тонким слоем пены и более высокой концентрацией кофе.
Мокко — кофе с шоколадом: эспрессо, горячее молоко, какао-порошок или шоколадный сироп и взбитые сливки. Настоящий десертный напиток.
Раф-кофе — российское изобретение, которое готовят не из молока, а из сливок (10−20% жирности) с добавлением ванильного сахара. Все это взбивается в питчере вместе с эспрессо до получения густой, бархатистой пенки.
Глясе — кофе с мороженым. В охлажденный кофе добавляют шарик пломбира или ванильного мороженого.
Кофе по-венски — эспрессо, украшенный высокой шапкой из взбитых сливок, часто посыпанных корицей или шоколадной стружкой.
Полезные свойства кофе.
В составе кофе — более тысячи разных соединений, включая мощные антиоксиданты, хлорогеновую кислоту, витамины и минералы. Ученые все чаще говорят о положительном влиянии кофе на организм. Регулярное употребление 1−3 чашек в день связывают со снижением риска многих заболеваний, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «Инвитро» Ольга Патюкова.
* Защита сердца и сосудов.
Многолетние исследования показывают, что умеренное потребление кофе связано со снижением риска артериальной гипертензии, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и даже общей смертности. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, кофе защищает сосуды от окислительного стресса и воспаления.
* Профилактика нейродегенеративных заболеваний.
Кофеин стимулирует центральную нервную систему, а содержащиеся в обжаренных зернах вещества фенилинданы препятствуют накоплению патологических белков в мозге, что снижает риски развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, отмечает Ольга Патюкова.
* Снижение риска диабета 2 типа и некоторых видов рака.
Исследования показали, что в долгосрочной перспективе кофе снижает вероятность возникновения некоторых заболеваний, в частности риск диабета 2 типа.
* Повышение физической и умственной работоспособности.
По словам врача, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, отвечающие за чувство усталости, улучшает концентрацию, внимание и скорость реакции, а также помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок.
Риски потребления кофе.
Кофе может быть вреден при превышении индивидуальной нормы или наличии противопоказаний, говорит гастроэнтеролог.
* Перегрузка нервной системы.
Высокие дозы кофеина отрицательно сказываются на состоянии организма, истощая нервную систему.
* Обострение некоторых заболеваний.
Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и может усугублять течение гастрита, язвенной болезни и рефлюкса. Пить его натощак пациентам с заболеваниями ЖКТ не рекомендуется, подчеркивает врач.
* Возникновение дефицита витамина В1.
Кофеин может препятствовать всасыванию витамина B1 (тиамина), что при длительном злоупотреблении способно привести к его дефициту.
* Зависимость и синдром отмены в случае отказа.
Ароматный напиток вызывает зависимость и при резком прекращении его употребления вы можете столкнуться с «синдромом отмены». В этом случае у человека возникает головная боль, усталость и раздражительность.
Кому стоит полностью отказаться от кофе.
У кофе довольно внушительный список противопоказаний. Врач подчеркивает, что лучше отказаться от кофе, если у вас:
* неконтролируемая артериальная гипертония, тяжелые аритмии, период восстановления после инфаркта или инсульта;
Сколько чашек кофе можно пить в день.
Ведущие мировые организации здравоохранения, включая ВОЗ, Европейское агентство по безопасности продуктов (EFSA) и Роспотребнадзор, сходятся во мнении, что безопасная суточная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет 400 миллиграммов. Гастроэнтеролог советует придерживаться этого показателя.
Перевести эти цифры в чашки непросто, так как содержание кофеина зависит от сорта зерен, способа заваривания и объема порции. Вот ориентировочные значения для популярных напитков:
* Эспрессо (30 мл) — 60−80 мг кофеина. Несмотря на насыщенный вкус, из-за малого объема это один из самых «легких» вариантов.
Как выбрать кофе.
Качественные зерна должны быть примерно одинакового размера и цвета, без трещин и сколов. На упаковке обязательно указаны сорт, степень обжарки, страна происхождения и дата упаковки. Лучше выбирать кофе в вакуумных упаковках с клапаном, который выпускает углекислый газ, но не пропускает кислород. Идеальный вариант — покупать свежеобжаренные зерна и молоть их непосредственно перед завариванием.
Вкус и аромат напрямую зависят от обжарки.
* Светлая обжарка сохраняет кислотность, ягодные и цветочные нотки, подходит для моносортовой арабики.