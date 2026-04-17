Кофе: виды и сорта, польза и вред, нормы потребления, кому противопоказан напиток — советы врача

Во всех уголках мира для миллионов людей утро начинается одинаково — с чашки кофе. Бодрящий напиток стали массово готовить в ХХ веке, и с каждым годом он становится все популярнее. А вместе с тем не утихает дискуссия по поводу его пользы и вреда. Какие виды и сорта кофе существуют, кому напиток рекомендуется, а кому он противопоказан, и сколько чашек кофе в день можно пить без последствий для организма — в материале «Газеты.Ru».