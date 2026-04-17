В Красноярске начали капитальный ремонт фасадов 57 домов

В Красноярске стартовал капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. В этом году работы охватят 57 зданий, на 31 из них уже устанавливают строительные леса. Основные работы ведутся на улицах Партизана Железняка, Горького, а также на проспектах Мира и имени газеты «Красноярский рабочий». Перед началом ремонта все дома обследовали и оформили необходимую документацию, включая паспорта фасадов. В ряде домов применяют современные решения. Так, на улице Партизана Железняка фасады сделают навесными, что позволит не только обновить внешний вид зданий, но и улучшить их теплоизоляцию. Отдельный подход используют для зданий с особенностями архитектуры. Например, дом на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 102, утепляют со стороны двора, сохраняя исторический облик фасада со стороны улицы. После установления теплой погоды внешние стены оштукатурят и покрасят с сохранением всех декоративных элементов. Особое внимание уделяется объектам культурного наследия. Дома на улицах Обороны, 2б, и Ленина, 127, обновляют с привлечением субсидий из городского бюджета, поскольку стоимость таких работ превышает стандартные лимиты. Отметим, что в этом году управляющие компании смогут получить дополнительную финансовую поддержку на ремонт фасадов. Субсидии предусмотрены в рамках подготовки к 400-летию Красноярска и будут направлены на обновление зданий в исторической части города и вдоль крупных магистралей.