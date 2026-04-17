10+ открыток к праздникам 17 апреля

17 апреля — день, когда в календаре встретились финансовое благополучие, честная спортивная борьба, аромат любимого напитка и лёгкая бессмысленная болтовня. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем четырём праздникам, чтобы вы могли поздравить близких с Днём денег, Днём чистого спорта, Международным днём кофе и Днём бла-бла-бла.
Международный день денег.
17 апреля во всём мире отмечается неофициальный, но очень значимый праздник — Международный день денег. Считается, что именно в этот день много столетий назад состоялась первая сделка купли-продажи, когда люди продали товар за деньги, а не в обмен на шкуры или другие ценности. В эпоху цифровых кошельков и криптовалют этот день призван не только отдать дань уважения «всеобщему эквиваленту», но и задуматься о его истинной роли в нашей жизни.
Главная традиция праздника — проведение лекций и семинаров по финансовой грамотности, а также посещение выставок монет и банкнот. Чтобы поздравить близких и пожелать им разумного отношения к деньгам, выберите подходящую открытку из нашей коллекции.
День чистого спорта.
Также 17 апреля Всемирное антидопинговое агентство проводит ежегодный День чистого спорта — праздник, призванный напомнить, что спортивный результат должен достигаться только за счёт труда, таланта и честной борьбы. Идея праздника родилась в 2013 году, когда антидопинговое движение искало новые форматы для популяризации принципов честной игры.
В этот день по всему миру проходят образовательные кампании, лекции и флешмобы, направленные на повышение осведомлённости о глобальной борьбе с допингом. В России к инициативе подключились РУСАДА и профильные федерации. Чтобы поддержать чистый спорт и поздравить всех причастных, выберите подходящую открытку из нашей коллекции.
Международный день кофе (День эспрессо).
17 апреля ценители бодрящего напитка отмечают Международный день кофе, который также называют днём эспрессо. Эту дату установили итальянцы — на родине легендарного напитка. В России традиция пить кофе пошла от Петра I, который распробовал напиток в Голландии и ввёл моду на него на своих ассамблеях.
В этот день принято устраивать кофейные дегустации, посещать мастер-классы по завариванию или просто наслаждаться любимым напитком. Чтобы порадовать близких кофеманов и поздравить их с этим ароматным праздником, выберите подходящую открытку из нашей коллекции.
День бла-бла-бла.
17 апреля также отмечается забавный праздник — День бла-бла-бла, задуманный как торжество бессмысленной болтовни обо всём и ни о чём. В 2006 году Рут и Томас Рой запустили этот день, чтобы побудить людей отвлечься от серьёзных тем и насладиться легкостью общения. В английском языке слово «blah» обозначает чушь, чепуху и бред, а его троекратное повторение используют для усиления значения сказанного.
В этот день можно просто поболтать с друзьями, позвонить бабушке или устроить конкурс на самое смешное высказывание. Чтобы поздравить близких с этим лёгким праздником и подарить им улыбку, выберите забавную открытку из нашей коллекции.