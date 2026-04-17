Репетиции Парада Победы скажутся на движении автобусов в Хабаровске

В Хабаровске на время репетиций Парада Победы, которые пройдут без привлечения техники 24 и 27 апреля с 16:00 до 23:00 и 2 мая с 07:00 до 14:00, будет скорректирован ряд маршрутов общественного транспорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», жителей и гостей города просят учитывать изменения при планировании своих поездок.
По информации пресс-службы администрации столицы региона, троллейбусы маршрутов № 1, № 4 и № 9 в дни репетиций Парада Победы в направлении центра города будут с улицы Карла Маркса по улицам Льва Толстого, Ким Ю Чена и Шеронова, откуда сворачивать на Муравьёва-Амурского и далее по обычной схеме.
Из центра Хабаровска троллейбусы данных маршрутов с улицы Муравьёва-Амурского будут сворачивать на Волочаевскую, оттуда на Амурский бульвар, затем на Льва Толстого, откуда вернутся на улицу Карла Маркса. Далее электрический транспорт будет следовать по привычному маршруту.
Что касается автобусов, то машины под номерами 14, 19, 34, 56 и 82, двигаясь в сторону центра города, с улицы Карла Маркса свернут на Льва Толстого, потом на Амурский бульвар, затем по улице Дзержинского поднимутся на Муравьёва-Амурского и пойдут по установленной маршрутом схеме.
В направлении из центра Хабаровска автобусы вышеперечисленных маршрутов с улицы Муравьёва-Амурского по Волочаевской спустятся на Амурский бульвар, откуда по Льва Толстого вернутся на Карла Маркса и далее поедут по обычной.
Автобусный маршрут № 21 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улице Льва Толстого, Ким Ю Чена, Гайдара на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме; № 29К с Амурского бульвара будут следовать по улице Льва Толстого на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме.
Напомним, что в связи с репетициями Парада Победы в Хабаровске в апреле и мае будет перекрыто движение автотранспорта на ряде городских автомагистралей, а также введут запрет на парковку личного автотранспорта в центре краевой столицы. Подробности можно узнать по ссылке.