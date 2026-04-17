Флаеры в подъездах: как за них могут наказать

В Уфе за раскладывание рекламных флаеров в подъездах и почтовых ящиках может грозить административный штраф. Мэрия напомнила об этом в ответ на жалобы жителей.
Подъезды и почтовые ящики — общее имущество жильцов, как и стены с крышей дома. Реклама на фасадах регулируется законом, а вот размещение материалов внутри многоквартирных домов — нет. Тем не менее привлечь нарушителей к ответственности можно через статью 6.3 КоАП Башкирии.
Размер штрафа зависит от того, кто распространял флаеры:
— граждане заплатят от 2 до 4 тысяч рублей;
— должностные лица — от 10 до 15 тысяч рублей;
— юридические лица — от 50 до 100 тысяч рублей.
Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, нужно зафиксировать факт на видео и направить запись вместе с заявлением в городскую административную комиссию.