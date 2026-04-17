Разработана способная прогнозировать заторы на дорогах программа

ПЕРМЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали программу, способную прогнозировать заторы на дорогах до их появления. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.
«Сегодня городские службы борются с транспортными заторами в крупных городах с помощью данных о средней скорости и плотности потока, настраивают светофоры, проектируют развязки, регулируют движение. Но такой подход не позволяет предсказывать пробку заранее, а значит, не дает возможности вовремя повлиять на ситуацию и предотвратить ее. Ученые Пермского политеха создали инструмент, который позволяет прогнозировать автомобильный затор до его возникновения. Предложенный инструмент не имеет аналогов в России и за рубежом», — сообщили в ПНИПУ.
Исследователи использовали данные с уличных комплексов фото- и видеофиксации, которые уже установлены на дорогах за продолжительное время — месяцы и годы. Они стали главным источником информации, поскольку фиксируют каждую машину, позволяя отслеживать интенсивность потока в режиме реального времени. На основе этих данных были выделены основные составляющие трафика: утренние и вечерние часы пик, разница между рабочими и выходными днями, хаотичные колебания скорости, отдельные замедления и ускорения машин, которые приводят к неожиданным пробкам.
Как работает программа.
Чтобы отделить случайные данные от тех, которые действительно предвещают пробку, и их распознавать, ученые разработали методику и компьютерную программу, которая анализирует данные с камер и оценивает ситуацию сразу с нескольких сторон. Сначала программа изучает информацию за разные промежутки времени — от нескольких минут до часа, что позволяет увидеть самые мелкие изменения в движении: моменты, когда машины начинают чуть чаще притормаживать или, наоборот, ускоряться.
Затем программа оценивает, насколько поток загружен и насколько он чувствителен к случайным событиям. Вычисляется специальный показатель того, сколько времени в среднем затрачивают автомобили на движение между рубежами контроля. Если показатель соответствует среднесуточному значению, значит случайные изменения ни на что не влияют. Но если показатель превышает его, любое неосторожное нажатие на тормоз может остановить движение.
В итоге модель выдает график, который показывает, как меняется среднее время проезда за 5, 15, 30 минут. Ученые определили четыре состояния потока автомобилей, для каждого из которых есть свои критические значения времени. По графику можно определить, что происходит на дороге в любой момент времени: свободное движение, начало затора, его развитие или сформировавшаяся пробка. Также этот показатель оценивает, насколько поток транспорта склонен к заторам, то есть прогнозирует вероятность образования пробки в среднем за 20−40 минут до того, как она успеет сформироваться. На графике это видно по тому, насколько быстро увеличивается среднее время проезда дорожного участка.
«Тестирование методики проходило на реальных дорогах одного из городов России с использованием данных с комплексов фото- и видеофиксации. Для эксперимента мы выбрали несколько перекрестков и участков улично-дорожной сети с разной загруженностью — от относительно свободных до тех, где автомобильные заторы случаются регулярно. Программное обеспечение в режиме реального времени обрабатывало поступающую информацию: сколько машин проехало, с какой скоростью, с какими интервалами. Чтобы дать прогноз о вероятности заторовой ситуации, оно непрерывно анализировало данные, и на основе расчетов за последние 15−20 минут оценивала возможность образования затора: этого времени достаточно, чтобы заметить зарождающуюся тенденцию. В результате тестирования программа выдавала оценку состояния дорожной ситуации с учетом времени проезда: насколько дольше машины сейчас преодолевают участок по сравнению с обычным временем (без затора)», — рассказал доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Михаил Бояршинов, отметив, что результаты тестирования подтвердили работоспособность программы.
Как отмечают в университете, методика пермских ученых предназначена в первую очередь для городских служб, транспортных инженеров и проектировщиков, отвечающих за организацию дорожного движения. Результаты расчетов можно использовать для оптимизации настройки светофоров. Например, если методика покажет, что на перекрестке через 10−15 минут начнет формироваться затор, службы могут в реальном времени увеличить время разрешающего сигнала для проблемного направления или направить регулировщика, чтобы перераспределять поток.
Исследование ученых ПНИПУ проводилось в рамках программы «Приоритет-2030».