Разработана способная прогнозировать заторы на дорогах программа

«Тестирование методики проходило на реальных дорогах одного из городов России с использованием данных с комплексов фото- и видеофиксации. Для эксперимента мы выбрали несколько перекрестков и участков улично-дорожной сети с разной загруженностью — от относительно свободных до тех, где автомобильные заторы случаются регулярно. Программное обеспечение в режиме реального времени обрабатывало поступающую информацию: сколько машин проехало, с какой скоростью, с какими интервалами. Чтобы дать прогноз о вероятности заторовой ситуации, оно непрерывно анализировало данные, и на основе расчетов за последние 15−20 минут оценивала возможность образования затора: этого времени достаточно, чтобы заметить зарождающуюся тенденцию. В результате тестирования программа выдавала оценку состояния дорожной ситуации с учетом времени проезда: насколько дольше машины сейчас преодолевают участок по сравнению с обычным временем (без затора)», — рассказал доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Михаил Бояршинов, отметив, что результаты тестирования подтвердили работоспособность программы.