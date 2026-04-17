Путь в полуфинал открыт! Эксперт Бичевой оценил шансы «Авангарда» на кубок

«Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в полуфинал, об этом сообщили в хоккейном клубе.
Встреча на «Джи-Драйв Арене» в Омске собрала 12 011 зрителей. Уже на 36‑й секунде первого периода «ястребы» открыли счёт, а на 12‑й минуте удвоили преимущество. В третьем периоде армейцы смогли отыграть одну шайбу — отличился Илья Дроздов, но этого оказалось недостаточно. Итоговый счёт матча — 2:1 в пользу омичей. Таким образом, серия до четырёх побед завершилась со счётом 4:1 в пользу «Авангарда».
Омский хоккейный блогер Антон Бичевой рассказал omsk.aif.ru, как играла команда, а также оценил шансы омичей на Кубок Гагарина.
Ошибки учтены.
Блогер отметил, что ошибки, допущенные в последних двух встречах, были учтены — и «Авангард» начал игру с заброшенной шайбы, которая задала тон всему матчу. По словам Бичевого, «ястребы» старались играть предельно строго: они правильно дистанцировали соперника на протяжении всех 60 минут.
Особый упор был сделан во втором периоде — именно тогда ЦСКА по ходу всей серии показывал особую активность и представлял большую угрозу. На этом отрезке команда Ги Буше сработала грамотно, не потеряв преимущество.
В целом получилась довольно цельная игра: «Авангард» действовал созидательно при игре в защите. И хотя ЦСКА в двух последних играх забрал преимущество по некоторым игровым показателям, омичи сохранили за собой главные компоненты, необходимые для победы.
Блогер также выделил успехи ЦСКА: игроки отлично чувствуют друг друга на подборе, закрывают синюю линию в атаке и останавливают соперника при входе в свою зону. По мнению эксперта, команда показала серьёзный рост даже за один сезон — и в следующем, учтя все ошибки, московские армейцы будут ещё сильнее и опаснее.
С кем играет «Авангард» в полуфинале Кубка Гагарина 2026.
В полуфинале омичи встретятся с ярославским «Локомотивом». Железнодорожники вышли в следующий круг, разгромив в четвёртом матче уфимский «Салават Юлаев»: серия завершилась со счётом 4:0.
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше эмоционально ответил журналисту на послематчевой пресс‑конференции после победы в серии с ЦСКА (4:1). Корреспондент поинтересовался, почему команда проиграла сопернику на вбрасываниях и в силовых приёмах — в полуфинале с «Локомотивом» эти факторы могут стать решающими.
«Кто выиграл? Кто выиграл в серии? Вы пытаетесь найти негатив в такой замечательный день. Сегодня шикарный день для всего клуба, большой праздник!» — вспылил Буше с праведным гневом.
Он предложил обсудить, как Джованни Фьоре был «настоящим зверем» на льду, как шикарно отыграл капитан и вратарь, и призвал не «негативить». Пока переводчик озвучивал речь канадца, Буше попил воды, успокоился и дальше отвечал уже с улыбкой и шутками.
Буше назвал «Локомотив» действующим чемпионом и лучшей командой лиги, у которой нет слабых мест: «У них габаритные игроки, скоростная команда, здорово действует вратарь. Для нас это привилегия и почётное право — сразиться с ними». По словам тренера, омичам понадобится абсолютно каждый хоккеист, чтобы побороться с таким соперником.
Он также отметил, что команда ждёт возвращения травмированных Волкова, Чистякова и Войнова, но Игумнов выбыл до конца сезона.