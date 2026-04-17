В Ростове возобновили подачу горячей воды жителям улицы Варфоломеева

Горячую воду вернули в дома ростовчан после завершения ремонтных работ на улице Варфоломеева. Об этом сообщили в минЖКХ Ростовской области.
«Ремонтные работы завершены, теплотрасса заполнена», — заявила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Ресурс подан до границ балансовой принадлежности. Сигнал о необходимости подключения домов уже направлен в управляющие организации.
В ведомстве напомнили: если вода не появилась сразу после завершения работ, жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию.